Программа «детского туристического кэшбэка» стартовала в Приморье

В Приморском крае стартовала программа поддержки доступных поездок в детские лагеря, также известная как «детский туристический кэшбэк». Компенсировать часть затрат смогут как родители, купившие детям путевки после начала действия программы, так и те, кто приобрел такие путевки заранее, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Все желающие смогут выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически вернутся на карту «Мир», с которой была совершена покупка, в течение максимум пяти дней.

Как рассказали в агентстве по туризму Приморского края, частичный возврат стоимости путевок смогут получить не только те родители, которые приобретут путевки после начала действия программы, но и купившие их заранее.

«Дело в том, что продажа путевок в некоторые детские лагеря отдыха на это лето стартовала еще в конце прошлого года. Таким образом, те, кто приобрел путевку заранее, формально под действие программы не попадали. Чтобы устранить эту несправедливость, на федеральном уровне принято решение, что компенсацию половины стоимости детского отдыха получат все родители, купившие своим детям путевки на летний сезон этого года», – рассказал руководитель агентства Владимир Щур.

Получить компенсацию, подав заявление на сайте Госуслуги, начиная с окончания первой смены в детских лагерях, смогут те, чьи дети отдыхали в эту смену. Далее по окончании второй, третьей смен заявление подадут и другие родители. Подробное разъяснение, как получить кэшбэк, будет опубликовано позднее.

Добавим, что количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой купленной путевки. При этом все путевки можно оплатить одной картой «Мир».

Окно продаж программы открывается с 25 мая и продлится до 31 августа. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября. Поездку в лагерь нужно оплатить только картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы.

Актуальный список лагерей – участников программы, а также перечень туроператоров и агрегаторов, которые продают путевки в детские лагеря, с момента старта доступен на сайте мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря».

Если у покупателя уже есть сертификат на льготу для детского отдыха, он также может воспользоваться кэшбэком. В этом случае можно получить возврат половины той суммы, которую он самостоятельно доплачивает к сертификату, но не более 20 тысяч рублей.

«Если вы передумали отправлять ребенка в лагерь, возврат средств будет происходить так же, как происходит при обычной интернет-оплате: через интернет-терминал и электронный терминал. Кэшбэк будет автоматически списан с карты покупателя в полном объеме в момент возврата», – пояснили в агентстве по туризму.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]