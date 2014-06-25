Почти шесть тысяч детей Приморья смогут отдохнуть летом бесплатно

В этом году 4 666 путевок в летние лагеря для детей-инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приобретут за счет краевого бюджета. Также бесплатно смогут отдохнуть 1 150 воспитанников центров содействия семейному устройству и коррекционных школ-интернатов Приморья. Остальные смогут компенсировать часть затрат на покупку путевок.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, всего на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в 2021 году в региональном бюджете предусмотрено более 320 миллионов рублей.

Из них 78,6 миллиона направят на покупку путевок для детей-инвалидов и детей, воспитывающихся в семьях с небольшим достатком, состоящих на учете в Центре социальной поддержки населения Приморья. Министерство труда и социальной политики края приобретет 4 666 таких путевок. Их детям выдадут бесплатно по заявлениям родителей или законных представителей.

«Более 19 миллионов рублей в бюджете предусмотрели на 1150 путевок для воспитанников Центров содействия семейному устройству и коррекционных школ-интернатов», – уточнили в министерстве образования.

Также напомним, что в Приморье родители (законные представители) могут компенсировать 50% расходов на оплату стоимости детской путевки (но не более 8 тысяч рублей, не более 16,4 тысячи рублей – для семьи с небольшим достатком).

Министерство образования края формирует реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, в который уже обратились 564 организации.

«В прошлом году многие организации детского отдыха и оздоровления не смогли работать из-за ограничений по коронавирусу. В этом году произошло смягчение ряда требований к организации детского отдыха, поэтому он в Приморье обещает быть более насыщенным и разнообразным», – отметила начальник отдела воспитания и дополнительного образования регионального минобра Наталья Гришина.

Также по поручению Президента РФ Владимира Путина Федеральное агентство по туризму подготовило Программу поддержки доступных поездок в детские лагеря с использованием механизма туристического кэшбэка. Родители смогут приобретать путевки в детские лагеря, и им будет автоматически на карточку «Мир» возвращаться 50% стоимости купленной путевки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]