Почти 2 тысячи приморских подростков из семей с низким достатком получат путевки в летние лагеря

Более 1 990 путевок в летние лагеря Приморья приобрели для подопечных социальной защиты. На оздоровление детей, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации, в этом году из краевого бюджета предусмотрено 78,6 миллиона рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморского края, этим летом более 1,8 тысячи подростков смогут отдохнуть в загородных и профильных лагерях, расположенных в живописных местах недалеко от Партизанска, бухты Врангеля, Спасском и Кировском районах. Еще 200 детей готов принять санаторий «Сахарный ключ» во Владивостоке.

«В июне стартовали первые смены: 235 школьников приехали на смену в лагере “Наши гости 3”, более 100 ребят отдыхают в “Мечте” в Кировском районе», – сообщают в ведомстве.

По традиции оздоровительные мероприятия для детей проходят и в социально-реабилитационных центрах Приморья.

В первые дни лета увлекательную экскурсию в этнографический парк «Изумрудная долина» для ребят организовали специалисты Уссурийского социально-реабилитационного центра. В Кавалеровском центре «Детство» к началу каникул дети подготовили творческие рисунки, выставка которых открылась в кинотеатре «Россия». Ребят пригласили на летние оздоровительные прогулки, для них же организовали поездки в бассейн.

Спортивные праздники «Форд Боярд», «Сильные, смелые, ловкие», эстафеты «Летняя карусель» и «В гости к Лесовичку», экскурсию в Сафари-парк подготовили для воспитанников в Находкинском социально-реабилитационном центре «Альбатрос».

Интересными будут путешествие-викторина «В мире сказок», спортивно-игровая программа «Зеленая планета собирает друзей», праздник Нептуна, волейбольные баттлы и занятия в арт-мастерских, которые пройдут для школьников в Спасском социально-реабилитационном центре.

По словам министра труда и социальной политики Приморья Светланы Красицкой, такие летние смены – отличная возможность для детей из семей с низким достатком провести каникулы интересно и с пользой для здоровья.

«Ежегодно путевки таким семьям предоставляются бесплатно, расходы берет на себя краевой бюджет. Лагеря, которые ждут на отдых ребят, имеют санэпидзаключения и соблюдают все необходимые нормы и правила безопасности», – информирует глава ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]