Приморским школьникам предлагают бесплатные путевки в оздоровительные лагеря

Летняя оздоровительная кампания стартует в Приморье после снятия ограничительных мер, введенных в связи с эпидемией COVID-19, сообщают «Вести:Приморье». Бесплатно отдохнуть в загородных лагерях в июле-августе смогут дети из семей, стоящих на учете в органах социальной защиты.

Как сообщили в министерстве труда и социальной политики Приморского края, планируется, что первые в этом году смены для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, стартуют в июле.

Подростки смогут отдохнуть в детском оздоровительном лагере «Наши Гости-3» в Партизанском районе, в лагере «Горный» в Спасском районе. Подопечных социальной защиты примут также лагерь «Мечта» в поселке Кировский и детский лагерь «Дружба» в Дальнегорске.

«Обычно летние смены начинаются с первых дней лета, однако в этом году оздоровительная кампания стартует не раньше 15 июля. Все лагеря, с которыми заключены госконтракты, имеют необходимые санэпидзаключения и готовы принять детей на традиционные смены по 21 дню и по 14 дней», – информируют в ведомстве.

Специализированные реабилитационные смены оздоровительной направленности в эти дни проходят и в социально реабилитационных центрах Приморья. Сегодня здесь отдыхают более 300 детей и подростков, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

По словам министра труда и социальной политики Светланы Красицкой, особое внимание в условиях сохранения риска распространения коронавирусной инфекции будет уделено обеспечению безопасности школьников.

«Все необходимые меры предосторожности будут соблюдены, в том числе ежедневная уборка всех помещений с использованием дезинфицирующих средств, дезинфекция и обеззараживание воздуха, проверка и ежедневный контроль температуры детей и сотрудников лагерей», – уточняет глава ведомства.

Напомним, бесплатные путевки в лагеря могут получить дети из семей, стоящих на учете в органах социальной защиты. Родителям, имеющим скромный достаток, сложно самостоятельно организовать отдых ребенка, без серьезной нагрузки на семейный бюджет. На путевки для детей, нуждающихся в поддержке государства, в бюджете Приморья предусмотрели около 60 миллионов рублей.

Кроме того, существенную финансовую помощь семьи с детьми могут получить в рамках национального проекта «Демография», который реализуется в Приморском крае по Указу Президента РФ Владимира Путина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]