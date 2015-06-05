Программу детского туристического кэшбэка запускают в Приморье

В конце мая в Приморском крае стартует программа поддержки доступного детского отдыха. Родители смогут вернуть половину стоимости путевки в лагерь. Соответствующее решение озвучил президент России Владимир Путин во время оглашения Послания Федеральному Собранию.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу првительства Приморского края, программа будет реализована Ростуризмом с использованием текущего механизма автоматического возврата денежных средств, известного как туристический кэшбэк. Такой механизм действует с лета прошлого года и приобрел популярность среди россиян.

«Запуск программы запланирован на 20-е числа мая: с этого момента желающие смогут приобретать путевки в детские лагеря, возврат 50% от стоимости купленной путевки будет осуществлен на карту “Мир” в течение пяти дней. Программа будет работать до конца года, чтобы детям был доступен отдых как на летние, так и на осенние каникулы», – уточнили в ведомстве.

К участию приглашены все стационарные лагеря страны, которым необходимо будет создать отдельную страницу на сайте лагеря с соответствующими предложениями и подключить ее к интернет-эквайрингу, провести тестовые транзакции. Список всех партнеров программы к моменту запуска будет опубликован на сайте мирпутешествий.рф.

«В период до 9 мая лагерям необходимо осуществить тестовую операцию оплаты по электронному платежному терминалу, далее, с 12 по 15 мая, подписать соглашение с платежной системой “Мир” (АО “Национальная система платежных карт”) для последующей идентификации платежей и получения покупателями выплат в рамках программы», – отмечают специалисты.

По вопросам о платежной системе следует обращаться по телефону: 8 (495) 663-54-07, или на ams_support@nspk.ru. По вопросам подключения организаций к программе необходимо обращаться в Ростуризм по электронной почте.

С порядком реализации путевок и подключения к платформе мирпутешествий.рф заинтересованные туроператоры и организации, оказывающие услуги отдыха и оздоровления детей, могут также ознакомится на ресурсах интернет-портала о туризме в Приморском крае.

Родителям, планирующим приобрести путевки в детские летние лагеря с 50%-м кэшбэком, следует руководствоваться официальными реестрами организаций отдыха детей и их оздоровления.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]