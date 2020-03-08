«Не торопитесь подписывать»: можно ли заработать на полисах страховки от COVID-19

От коронавируса, любят говорить врачи, никто не застрахован. Однако, как убедился корреспондент "РГ", некоторые компании все же начали предлагать клиентам полисы на случай заболевания COVID-19. Некоторые из них можно оформить за 5 минут. Но эксперты советуют подумать подольше, сообщают «Вести:Приморье».

На сегодняшний день "коронавирусную" страховку предлагают довольно известные компании. Одна из них продает за 3 тыс. руб. полисы, страхующие от COVID-19 на 12 месяцев. Общее страховое покрытие - 275 тыс. руб. Но это не значит, что если вы заболели, то на автомате разбогатеете. Если вчитаться в условия, можно увидеть, что выплаты составят 1 тыс. руб. за каждый день нетрудоспособности в связи с "ковидом". Причем платить будут только в случае, если больничный выдан дольше, чем на 15 дней. И лишь с седьмого дня документально зафиксированной болезни. А озвученные 275 тысяч - максимально возможная сумма выплат за год. На деле - вряд ли достижимая.

Полис оформляется действительно очень просто, стоит лишь заполнить короткую анкету и оплатить. Аналогичные продукты предлагают много компаний. В разных компаниях суммы выплат в случае подтверждения коронавируса начинаются с 20 тыс. руб. и далее варьируются в зависимости от выбранного пакета. В случае смерти клиента (причем смерти именно от коронавируса, а не от обострившихся фоновых болезней) родственники получат 1 млн руб. "С одной стороны, компании, предлагающие "ковидные" полисы, достаточно давно на рынке, и нет оснований им не доверять, - поделилась с "РГ" адвокат Светлана Бурцева. - С другой, страхование от коронавируса - новая вещь для России. И не совсем ясно, зачем покупать страховку от отдельно взятого заболевания, когда есть болезни, смертность от которых выше. Тем более, уже есть полисы страхования жизни".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]