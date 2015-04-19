Новые правила покупки ОСАГО вступили в силу

19 октября в силу вступили новые правила покупки ОСАГО, сообщают «Вести:Приморье». Теперь у автовладельцев в России появилась возможность приобретать полисы с помощью финансовых платформ. Об этом уточняется на сайте ГД.

Полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) должен иметь каждый владелец транспортного средства. Рассказываем, как его оформить в электронном виде.

Оформить договор может только владелец машины?

И собственник, и водитель, управляющий машиной по его согласию. В договоре их просто разнесут по разным графам — «Собственник» и «Страхователь».

ВАЖНО: оформить ОСАГО надо в течение 10 дней с того момента, как вы стали владельцем транспорта, до постановки его на учет в Госавтоинспекции или Гостехнадзоре — без ОСАГО вас на учет не поставят.

Какие документы нужны?

· заявление;

· паспорт;

· документ о регистрации транспортного средства за исключением случаев, когда речь идет о новом ТС;

· документ, подтверждающий право собственности (если ТС не зарегистрировано) или документ, подтверждающий право владения (если ТС арендовано);

· водительское удостоверение;

· диагностическая карта с отметкой о прохождении ТО (для ТС старше трех лет);

· предыдущий полис обязательного страхования (при наличии).

Все документы можно предоставить по договоренности со страховой компанией как в оригинале, так и в электронном виде.

Можно ли оформить ОСАГО онлайн?

Оформить полис онлайн можно на сайте выбранной вами страховой компании — тогда вам на электронную почту придет электронный полис, который при необходимости можно распечатать или сохранить на мобильном устройстве, чтобы предъявить в нужный момент.

Нововведение: с сегодняшнего дня заключить договор ОСАГО в электронном виде можно будет при помощи финансовой платформы, которая позволит сравнить условия автострахования. Реестр финансовых платформ ведет Банк России. Оператор финансовой платформы не вправе взимать вознаграждение со страхователя при заключении договора ОСАГО.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]