От действий интернет-мошенников страдают клиенты страховых компаний

Создание сайтов-клонов является самым распространенным видом мошенничества в Интернете. Мошенники практически полностью копируют дизайн сайта реальной компании, чтобы клиенты ничего не заподозрили. Однако такие сайты выдают ошибки в доменных адресах: например, вместо «.ru» мошенники создают сайт под «.com», делают незаметные изменения в адресе, заменяя буквы на похожие, вставляют дефисы между словами и пр.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на информационнный прокт "Страхование. Общественная экспертиза", после запуска массовых продаж электронного ОСАГО в 2017 году страховщики зафиксировали волну появления фишинговых сайтов - «клонов» официальных сайтов страховщиков, где под видом продажи страховок воруют деньги с карт клиентов. Только за второй квартал 2019 года страховые компании направили более 3 тысяч заявлений в правоохранительные органы по факту мошенничества. Причем эти преступления связаны не только с мошенничеством сферах авто- и имущественного страхования, но и с деятельностью фишинговых сайтов, продающих либо поддельные полисы, либо просто собирающих банковские данные граждан.

Согласно отчету Банка России, в период с сентября 2018 года до августа 2019 года регулятором было заблокировано 9 778 фишинговых сайтов, что является на 486% больше их числа годом ранее.

Эксперты советуют не оформлять страховые полисы на сомнительных сайтах в Интернете и пользоваться специальной функцией, предоставляемой поисковиком. Так, в поисковой выдаче Яндекса реальные сайты страховщиков помечаются специальным значком ЦБ РФ - галочкой в синем кружочке.

Автоэксперт Игорь Моржаретто предупреждает, что «Иногда мошенники могут прислать на почту поддельный е-полис - нарисованный в графическом редакторе файл, который копирует все поля настоящей страховки. Но это не полис ОСАГО - договор со страховщиком не заключался, и выплату по такому «полису» получить нельзя.

Сейчас с помощью камер видеофиксации на дорогах удается вычислить людей, которые ездят с поддельными полисами ОСАГО, многие их них даже и не подозревают об этом. Правоохранительным органам с помощью данной технологии становится проще «выйти» на мошенников – граждане зачастую помнят, где они приобретали страховку».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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