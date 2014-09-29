Купить «корочку» в Приморье стало сложнее





Почти 3 десятка сайтов, продающих документы об окончании высших и средних учебных заведений, заблокировали в Приморье, — передают «Вести: Приморье» по данным краевой прокуратуры.

Органы прокуратуры края на системной основе осуществляют надзор за исполнением законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации, в ходе которого проводят мониторинг сети Интернет на предмет наличия на сайтах информации, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.

Так, прокуратура города Владивостока в ходе такого мониторинга выявила 26 интернет-сайтов, на которых размещалась информация о возможности приобретения дипломов о высшем образовании и аттестатов государственного образца, указаны сведения ценах и способах приобретения этих документов.

Между тем, действия по приобретению или сбыту официальных документов, предоставляющих права, а также их подделка в целях использования либо сбыта являются уголовно-наказуемыми деяниями.

Учитывая данные обстоятельства, в целях исключения доступа граждан к указанным сайтам прокурор города направил в суд административные исковые заявления.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора, признав информацию о реализации дипломов и аттестатов об образовании государственного образца за денежное вознаграждение запрещенной к распространению.

В настоящее время указанные сайты заблокированы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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