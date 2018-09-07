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Многие выпускники вузов остались без дипломов

Многие выпускники вузов остались без дипломов

Фото: kaluga24.tv

По требованию прокуратуры заблокированы сайты с информацией о продаже поддельных дипломов об образовании, сообщает "Вести: Приморье".

Прокуратура Советского района выявила сайты, на которых была размещена информация о возможности приобретения за денежное вознаграждение дипломов об образовании и аттестатов государственного образца. Такая информация запрещена к распространению, а приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права, а также их подделка в целях использования или сбыта являются уголовно-наказуемыми деяниями.

В целях исключения доступа граждан к указанным ресурсам прокурор направил в суд административные исковые заявления, которые затем были судом удовлетворены, отметили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время указанные сайты заблокированы.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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