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Прокуратура Приморья взялась за сайты, торгующие «корочками»

Прокуратура Приморья взялась за сайты, торгующие «корочками»

Фото: sovsibir.ru

 

Прокуратура города Владивостока в судебном порядке добивается признания запрещенной информации, содержащей сведения о продаже документов об образовании без прохождения соответствующего обучения, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на госорган. 

Прокуратура города Владивостока в ходе мониторинга информации, размещенной в сети Интернет, продолжает выявлять интернет-страницы, на которых размещены сведения о возможности приобретения аттестатов и документов об образовании, без прохождения соответствующего обучения.

Размещенная информация позволяет неограниченному числу лиц в отсутствии прохождения образовательных программ за определенную сумму приобретать  документы о высшем, среднем профессиональном и среднем образовании.

Между тем, согласно ч. 3 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» документы об образовании и (или) о квалификации выдаются лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию.

Незаконные приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей (ст. 324 Уголовного кодекса РФ), а также подделка официального документа, освобождающая от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа (ст. 327 Уголовного кодекса РФ) являются уголовно наказуемыми преступлениями.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор города направил в суд 9 административных заявлений о признании подобной информации запрещенной к распространению.

Результаты судебного рассмотрения исков находятся на контроле прокурора города Владивостока.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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