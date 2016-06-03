Прокуратура Приморья взялась за сайты, торгующие «корочками»

Прокуратура города Владивостока в судебном порядке добивается признания запрещенной информации, содержащей сведения о продаже документов об образовании без прохождения соответствующего обучения, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на госорган.

Прокуратура города Владивостока в ходе мониторинга информации, размещенной в сети Интернет, продолжает выявлять интернет-страницы, на которых размещены сведения о возможности приобретения аттестатов и документов об образовании, без прохождения соответствующего обучения.

Размещенная информация позволяет неограниченному числу лиц в отсутствии прохождения образовательных программ за определенную сумму приобретать документы о высшем, среднем профессиональном и среднем образовании.

Между тем, согласно ч. 3 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» документы об образовании и (или) о квалификации выдаются лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию.

Незаконные приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей (ст. 324 Уголовного кодекса РФ), а также подделка официального документа, освобождающая от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа (ст. 327 Уголовного кодекса РФ) являются уголовно наказуемыми преступлениями.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор города направил в суд 9 административных заявлений о признании подобной информации запрещенной к распространению.

Результаты судебного рассмотрения исков находятся на контроле прокурора города Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]