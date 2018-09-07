Во Владивостоке заблокирован доступ к сайтам, на которых продавались дипломы об образовании
Прокуратура города Владивостока в ходе мониторинга выявила 26 Интернет-сайтов, на которых размещалась информация о возможности приобретения дипломов о высшем образовании и аттестатов государственного образца, указаны сведения ценах и способах приобретения этих документов.
Между тем, действия по приобретению или сбыту официальных документов, предоставляющих права, а также их подделка в целях использования либо сбыта являются уголовно-наказуемыми деяниями.
Учитывая данные обстоятельства, в целях исключения доступа граждан к указанным сайтам прокурор города направил в суд административные исковые заявления.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора, признав информацию о реализации дипломов и аттестатов об образовании государственного образца за денежное вознаграждение запрещенной к распространению.
В настоящее время указанные сайты заблокированы, - сообщил прокурор г. Владивостока Сергей Лубенец.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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