Цифровые «лавочки» по продаже «корочек» прикрывают в Уссурийске





Сайты, предлагающие продажу водительских удостоверений, дипломов и аттестатов об образовании, выявила прокуратура Уссурийска, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.

Органы прокуратуры края в ходе мониторинга информации, размещенной в сети «Интернет», продолжают выявлять Интернет-страницы, на которых размещены сведения о возможности приобретения аттестатов и документов об образовании, без прохождения соответствующего обучения, а также водительских удостоверений на право управления транспортными средствами всех категорий, специальной и водной техники.

Подобные Интернет-страницы, предлагающие приобрести вышеуказанные документы, выявила и Уссурийская городская прокуратура.

Размещенная на этих ресурсах информация позволяла неограниченному числу лиц в отсутствии прохождения образовательных программ за определенную сумму приобретать документы об образовании, а также без прохождения установленной законом процедуры сдачи экзаменов купить водительские удостоверения.

Между тем, незаконные приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей (ст. 324 Уголовного кодекса РФ), а также подделка официального документа, освобождающая от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа (ст. 327 Уголовного кодекса РФ) являются уголовно наказуемыми преступлениями.

Учитывая данные обстоятельства, городской прокурор направил в суд 12 административных заявлений о признании подобной информации запрещенной к распространению.

Результаты судебного рассмотрения исков находятся на контроле надзорного ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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