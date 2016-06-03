Цифровые «лавочки» по продаже «корочек» прикрывают в Уссурийске
Сайты, предлагающие продажу водительских удостоверений, дипломов и аттестатов об образовании, выявила прокуратура Уссурийска, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.
Органы прокуратуры края в ходе мониторинга информации, размещенной в сети «Интернет», продолжают выявлять Интернет-страницы, на которых размещены сведения о возможности приобретения аттестатов и документов об образовании, без прохождения соответствующего обучения, а также водительских удостоверений на право управления транспортными средствами всех категорий, специальной и водной техники.
Подобные Интернет-страницы, предлагающие приобрести вышеуказанные документы, выявила и Уссурийская городская прокуратура.
Размещенная на этих ресурсах информация позволяла неограниченному числу лиц в отсутствии прохождения образовательных программ за определенную сумму приобретать документы об образовании, а также без прохождения установленной законом процедуры сдачи экзаменов купить водительские удостоверения.
Между тем, незаконные приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей (ст. 324 Уголовного кодекса РФ), а также подделка официального документа, освобождающая от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа (ст. 327 Уголовного кодекса РФ) являются уголовно наказуемыми преступлениями.
Учитывая данные обстоятельства, городской прокурор направил в суд 12 административных заявлений о признании подобной информации запрещенной к распространению.
Результаты судебного рассмотрения исков находятся на контроле надзорного ведомства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
11.09.2019 Прокуратура Приморья взялась за сайты, торгующие «корочками»
-
22.05.2019 Во Владивостоке заблокированы сайты с информацией о продаже "умных" счетчиков
-
14.03.2019 Прокуратура Находки добилась блокировки шести интернет-сайтов
-
07.12.2018 Во Владивостоке заблокированы сайты, продававшие поддельные полиса ОСАГО и водительские права
-
07.09.2018 Информация о продаже дипломов и аттестатов запрещена владивостокским судом
-
03.06.2016 В Находке заблокировали Интернет-сайты, через которые осуществлялась незаконная продажа водительских удостоверений
Добавить комментарий