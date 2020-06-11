Мошенники идут на новые уловки: предупреждает полиция

Один из распространенных видов дистанционных преступлений, способы совершения которых со временем меняются, это мошенничества в сети «Интернет» (в группах социальных сетей, на сайтах-дублерах и сайтах объявлений) и телефонные мошенничества.

Сайты мошенников могут копировать дизайн и названия сайтов известных магазинов и, пользуясь сходством, привлекать клиентов и получать от них оплату за товар, которым мошенники фактически не располагают. Подобные сайты для привлечения аудитории активно используют механизмы проведения различных акций и распродаж популярных товаров, - сообщает "Вести: Приморье".

В полиции разъяснили, что граждан должна насторожить слишком низкая цена на тот или иной товар. Необходимо изучить отзывы о работе сайта, расположенные на сторонних ресурсах. По возможности нужно выбирать форму доставки товара, позволяющую оплачивать товар после его получения (например, наложенным платежом через почту России, проверить товар, только после этого отдать денежные средства, так как мошенники ухитряются и таким способ попытаться обмануть покупателей, положив вместо заказа вещь, не имеющую никакой ценности).

Полиция напоминает: случаи мошеннических действий, связанных с деятельностью интернет-магазинов и сайтов по продаже различных товаров - нередкое явление. Чем привлекают потенциальных жертв мошенники? Прежде всего, необоснованно низкими ценами. При заказе товаров вас попросят внести предоплату, зачастую путем внесения денежных средств на некий виртуальный кошелек посредством терминала экспресс-оплаты. Далее магазин в течение нескольких дней будет придумывать отговорки и обещать вам скорую доставку товара, а потом бесследно исчезнет либо пришлет некачественный товар.

Цель владельцев подобных сайтов – обмануть максимальное количество людей за короткий срок. Создать интернет-сайт сегодня – дело нескольких минут, поэтому вскоре после прекращения работы сайт возродится по другому адресу, с другим дизайном и под другим названием.

Если вы хотите купить товар по предоплате, помните, что серьезные интернет-магазины не будут просить вас перечислить деньги на виртуальный кошелек или счет мобильного телефона. Поищите информацию о магазине в сети Интернет, посмотрите, как долго он находится на рынке. Если вы имеете дело с сайтом крупной или известной вам компании, убедитесь в правильности написания адреса ресурса в адресной строке вашего браузера. При необходимости потребуйте у администраторов магазина предоставить вам информацию о юридическом лице, проверьте ее, используя общедоступные базы данных налоговых органов и реестр юридических лиц. Убедитесь в том, что вы знаете адрес, по которому вы сможете направить претензию в случае, если будете недовольны покупкой.

Если вы все же попались на уловки мошенников, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы и сообщите о данном факте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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