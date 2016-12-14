Мошенничество через покупки в интернет-магазинах процветает в Приморье

Мошенничество в сети Интернет стремительно набирает силу. Нередки случаи мошенничеств, связанных с деятельностью Интернет-магазинов. Чем привлекают потенциальных жертв мошенники? Прежде всего – необоснованно низкими ценами и большими скидками на товар, сообщает "Вести: Приморье".

При заказе товаров вас просят внести предоплату, зачастую путем внесения денежных средств на некий виртуальный кошелек. Далее магазин в течение нескольких дней будет придумывать отговорки и обещать вам скорую доставку товара, а потом бесследно исчезнет либо пришлет некачественный товар.

Так, в дежурную часть отдела полиции обратилась жительница поселка Пограничный с заявлением о том, что неизвестные лица путем мошеннических действий завладели принадлежащими ей денежными средствами в сумме 36 тысяч рублей. Потерпевшая рассказала, что в одной из социальных сетей она нашла аккаунт с распродажей зимней одежды. На данной странице женщина решила заказать пальто и шапку. После того, как товар был выбран, ей прислали номер карты, на который нужно было перечислить деньги в размере 8 тысяч рублей. Женщина посредством приложения банка, установленного на ее телефоне, попыталась перевести деньги, однако этого не получилось, банк поставил запрет на данную операцию и предупредил о возможном мошенничестве. Но женщина не восприняла предупреждения всерьез и не поверила, что имеет дело с мошенниками. О том, что у нее не получается перевести деньги, она написала на вышеуказанную страницу, где ей ответили, что нужно позвонить в банк и снять запреты на переводы в другие банки. Далее у женщины попросили номер ее карты, срок действия и три цифры, прописанные на оборотной стороне. После пришел код в смс-сообщении, который тоже был отправлен злоумышленникам, после чего пришло уведомление о списании денежных средств в размере 8 тыс. рублей. Далее пришло еще одно смс- сообщение о снятии 28 тыс. рублей, но со страницы магазина написали, что будет снятие 280 рублей за отправку товара, женщина поверила и снова отправила код, после чего с карты были списаны 28 тыс. рублей. После этого администраторы аккаунта удалили потерпевшую из списка друзей и добавили в «черный» список.

В полиции подчеркнули: если вы хотите купить товар по предоплате, поищите информацию о магазине в сети Интернет, посмотрите, как он долго находится на рынке. При необходимости потребуйте от администратора магазина предоставить вам информацию о юридическом лице, проверьте ее, используя общедоступные базы данных налоговых органов и реестр юридических лиц. Убедитесь в том, что вы знаете адрес, по которому сможете направить претензию в случае, если вы будете недовольны покупкой. И ни в коем случае не сообщайте реквизиты своих банковских карт и пин-код карты непроверенным людям, отметили в пресс-служба ОМВД России по Пограничному району.

При получении смс-сообщения с информацией о запрете каких-либо операций или блокировке карты, позвоните по телефонным номерам, указанным на банковской карте, или узнайте номер на официальном сайте банка для получения разъяснений.

В ряде случаев злоумышленники завладевают вашими персональными данными для использования их в незаконных целях. Если вам неожиданно на почту или в социальной сети написал ваш знакомый или родственник с просьбой перевести деньги, не спешите выполнять его просьбу. Злоумышленники могут взломать его аккаунт и массово рассылать сообщения с целью наживы.

Так, в дежурную часть отдела МВД России по Пограничному району поступило заявление местной жительницы, в котором она сообщила, что неизвестные лица взломали ее страницу в социальной сети и от ее имени разослали сообщение с просьбой одолжить взаймы денежные средства, в результате чего ее знакомые перевели мошенникам 14 тысяч рублей.

В ОМВД России по Пограничному району был зарегистрирован факт интернет-мошенничества следующего характера: мужчина разместил на одном из сайтов объявление о продаже аппаратуры, где указал свой номер телефона. Вечером этого же дня пришло смс-сообщение, в котором говорилось об обмене товара и была указана ссылка. Мужчина нажал на указанную ссылку и посредством сети Интернет зашел на неизвестную ему страницу, после чего на телефон стала автоматически устанавливаться неизвестная программа, мужчина пытался прекратить установку, но у него ничего не вышло, а после установки пришло смс сообщение о снятии денежных средств в размере 8 тысяч рублей.

В случаях совершения в отношении потерпевших мошеннических действий о данных фактах необходимо обратиться в полицию, либо сообщить об этом по телефону 02/112. Номер телефона дежурной части ОМВД России по Пограничному району 8 (42345) 21-1-01.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru