Эксперт назвала уловки мошенников в новогодние праздники

В новогодние праздники, когда бдительность граждан становится ниже, мошенники начинают свою «работу», сообщают «Вести:Приморье».

Тема праздников приносит злоумышленникам еще больший доход. "Традиционно покупательская способность увеличивается в начале декабря, а заканчивают люди приобретать подарки и организовывать свой праздничный досуг приблизительно к концу января и всё это время мошенники продолжают обманывать и грабить доверчивых граждан", - сказала руководитель проекта Народного фронта "За права заёмщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.

По ее словам, самым распространённым видом мошенничества вот уже несколько лет остаётся рассылка по почте или в мессенджерах фишинговых распродажных или поздравительных ссылок, перейдя по которым жертва якобы сможет купить подарки родным и близким с большим дисконтом - до 90%. Однако в результате происходит кража платёжных данных и денег с карт, пишет «РГ».

Ещё один способ мошенничества - это создание поддельных сайтов театров, цирков, музеев, культурных центров, выставок-ярмарок с представлениями и в целом билетных касс с аналогичными предложениями. Эти сайты-клоны обещают скидки на представления и мероприятия за оплату именно через них. На деле, билеты оказываются поддельными.

Ну, и пожалуй, самый циничный способ обмана - это привязывание к поздравительным видео, GIFам и картинкам вредоносного ПО (троянов). Не секрет, что в новогодние каникулы наши граждане активно рассылают через соцсети и мессенджеры поздравления, чтобы порадовать родных, близких, знакомых и коллег.

"Довольно часто весь этот контент многократно пересылается с телефона на телефон, с компьютера на компьютер и так далее по технологии сарафанного радио. Но не многие знают, что такие открытки могут, кроме добрых слов, нести маленькую программку, которая даёт возможность взломать устройство, украсть с него данные или даже получить над ним, а затем и над банковским приложением контроль", - заключила Лазарева.

По последним данным Банка России, кибермошенники в третьем квартале 2022 года украли у россиян почти 4 млрд рублей, осуществив денежные переводы без согласия клиентов. Это рекордная сумма за квартал минимум с начала 2019 года, когда ЦБ начал публиковать статистику в новом формате.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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