Сбербанк предупреждает о росте активности мошенников к концу зимних каникул

Мошенники практически неактивны в первые дни новогодних праздников, в обычный же режим они переходят к концу зимних каникул. К такому выводу пришли в Сбербанке России, изучив активность аферистов в праздники, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ura.news.

«В прошлые новогодние праздники у клиентов попытались украсть 280 миллионов рублей. Однако банк предотвратил все попытки и деньги остались у клиентов», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Самым распространенным способом мошенничества сейчас остаются телефонные звонки. Обзванивая клиентов банка, жулики представляются сотрудниками службы безопасности и просят перевести финансовые средства на «резервный счет».

Только за 2019 год Сбербанк России зафиксировал сразу 2,5 миллиона жалоб на телефонное мошенничество, когда злоумышленники звонили клиентам от имени банка. Аналитики отмечают, что мошенники находят новые изощренные способы обхода защиты банков. Сейчас телефонное мошенничество выдавливает другие виды обмана клиентов — скимминг (кража данных карты при помощи специального считывающего устройства) и вредоносное ПО. До этого мошенники получали данные клиентов, чтобы самостоятельно оформить денежный перевод. Сейчас же они используют для этого свою жертву. Из-за этого снижается эффективность банковских систем противодействия мошенничеству.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru