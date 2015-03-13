Осторожно: банки предупреждают о мошенниках

За 2019 год Сбербанк зафиксировал 2,5 миллиона жалоб на телефонное мошенничество, когда злоумышленники звонили клиентам от имени банка. Аналитики организации отмечают, что мошенники находят новые более изощренные способы обхода защиты банков, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ura.news.

«Жалоб на такие звонки у нас в 2017 году было всего 160 тыс. А в 2019 году мы зафиксировали уже почти 2,5 млн обращений», — заявил начальник управления по противодействию кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. При этом Велигодский указывает, что существует значительное число граждан, которые не пожаловались в банк после того, как стали жертвами мошенничества. Аналитик отмечает, что сейчас телефонное мошенничество выдавливает другие виды обмана клиентов — скимминг (кража данных карты при помощи специального считывающего устройства — прим. ред.) и вредоносное ПО.

Если раньше мошенники получали данные клиентов, чтобы самостоятельно оформить денежный перевод, то сейчас они используют для этого свою жертву. Из-за этого снижается эффективность банковских систем противодействия мошенничеству. Так, в 2018 году кибермошенники научились подменять телефонные номера, так чтобы при звонке у клиента высвечивался номер банка. Уже в этом году, по данным Сбербанка, злоумышленники использовали 170 тысяч уникальных поддельных номеров.

Кроме того, киберворы прибегают к помощи профессиональных консультантов — они анализируют то, как банк борется с социальной инженерией. Это помогает мошенникам быстро менять обманные схемы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]