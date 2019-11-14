Банкир рассказал о новой схеме кражи денег с карты

Эксперт рассказал о новых и самых популярных у мошенников схемах воровства денег с банковских карт и вкладов граждан: от псевдоэлектронных карт до схемы с кредитами, сообщают «Вести:Приморье».

По данным начальника управления противодействия кибермошенничеству Сергея Велигодского, наиболее распространенным типом социальной инженерии в 2020 году стали "самопереводы".

По словам эксперта, которые приводит РИА Новости, мошенники придумали новую схему для кражи денег: они убеждают клиента банка добавить себе в телефон якобы новую защищенную карту и перевести на нее деньги, затем средства с карты обналичивают.

"Клиента убеждают добавить в приложение-кошелек для карт на телефоне под предлогом того, что это его новая защищенная карта. Далее он снимает деньги и вносит через банкоматы на карту-дропа в полной уверенности, что пополняет свою. Так как физически карта на руках у мошенников, они спокойно обналичивают деньги на ней в других банкоматах", - сообщил Велигодский.

Он также привел пример еще одной актуальной на сегодня мошеннической схемы - "схемы с кредитами". Клиенту сообщают о якобы выданном ему потребкредите, для отмены операции предлагают сделать заявку на новый кредит и перевести средства на якобы защищенный счет. "В худшем случае клиент лишается и своих денег, и еще остается должен банку", - заявил Велигодский.

Согласно приведенным экспертом данным, наиболее распространенным типом социальной инженерии в уходящем году стали "самопереводы", когда клиента банка самого убеждают перевести деньги мошенникам, с долей в 87%, затем следует кража личности и обман на торговых площадках (оба - по 6%). При этом он отметил, что псевдоброкеры заняли лишь 1% "рынка" социальной инженерии в 2020 году.

По словам Велигогодского, в текущем году телефонные злоумышленники продолжают оставаться основной угрозой для россиян - доля данного вида мошенничества выросла за год до 97% с 90%. При этом клиенты Сбербанка, отметил он, жаловались на такие звонки 3,7 миллиона раз, что на 63% больше показателя годом ранее.

"Собственно, проблема телефонного мошенничества начинает расти: в 2019 году мы все знаем про телефонные звонки с подменами номеров от банков, в 2020 году звонки наиболее продвинутых колл-центров уже автоматизированы, и их клиентам звонит робот", - констатировал эксперт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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