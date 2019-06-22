Жительница Партизанска лишилась денег после звонка «сотрудника» банка

Полиция предупреждает о новых видах кибермошенничества, сообщают «Вести:Приморье».

Схем телефонного мошенничества много. С некоторыми из них сталкивались и жители Партизанска. За 11 месяцев текущего года в отдел МВД России по Партизанскому городском округу поступило 60 заявлений о кражах денежных средств с использованием IP-телефонии (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Например, на уловку мошенников попалась 53-летняя местная жительница. Сначала лжесотрудники банка пытались убедить, что с кредитной карты банка «А» происходит списание средств, но женщина ответила, что использует карту банка «Б». После этого телефонный разговор был прекращён. Через какое-то время жительнице снова позвонили якобы из банка «Б», и всё же убедили, что с её счёта происходит списание денежных средств. В итоге пострадавшая самостоятельно перевела 19 тысяч рублей на счёт банка, расположенного на территории соседнего государства.

Стоит отметить, что телефонные мошенники сменили тактику: если раньше они пытались выведать данные карты или смс-пароль, чтобы получить доступ к банковскому счету, то теперь забалтывают жертву до тех пор, пока она не отправит деньги сама, пояснили в пресс-службе ОМВД России по Партизанскому городскому округу.

Например, клиенту поступает звонок и мошенники сообщают, что по банковскому счёту неустановленные лица пытаются оформить онлайн-кредит, при этом посылают в приложение Онлайн-банк сообщение о предлагаемом кредите. Клиент, будучи введенный в заблуждение, под диктовку мошенников активирует онлайн-кредит. Далее под предлогом списания нежелательного кредита перечисляет денежные средства на мошеннические счета.

Кроме того, абоненту могут сообщить, что произошла утечка данных, в ней замешаны сотрудники финансовой организации, выдавшей карту. Клиента убеждают, что необходимо снять деньги через безопасный банкомат банка-партнера и перевести их на специальный страховочный счет.

Бывает и так, что преступники предлагают сразу перевести деньги на счёт, не снимая их в банкомате. За причинённые неудобства клиенту предлагается вознаграждение. Мошенники просят не отключать телефонную связь во время операций. Предупреждают, что "банк" не несёт ответственность за сохранность денег по условиям обслуживания счёта: если их не снять, они могут пропасть.

К тому же, преступники научились подменять подлинные телефонные номера кредитных организаций, государственных служб, выдавая себя за их работников.

Сотрудники отдела МВД России по Партизанскому городскому округу напоминают, что работник банка никогда не будет просить перевести деньги на другой счёт или сообщить конфиденциальные данные Вашей банковской карты. Если же мошенник выдаёт себя за близкого человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию, прервите разговор и позвоните этому человеку.

Будьте бдительны!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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