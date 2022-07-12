Что учитывается при расчете каско онлайн?

Полис каско представляет собой добровольное страхование транспортного средства от самых разных рисков и причинения ущерба. Если рассчитать каско онлайн, то можно увидеть, как будет меняться стоимость страховки в зависимости от добавленных опций.

Что учитывается в каско?

Полис каско учитывает целый ряд параметров и от них зависит его стоимость. Стоит рассмотреть особенности основных:

Марка автомобиля и его модель

Поскольку машина страхуется не только от повреждения, но и от угона, то страховые учитывают эту статистику. Если автомобиль такой марки угоняют часто, то он является моделью, имеющей повышенный риск угона. В этом случае страховые запрашивают большую сумму.

Год выпуска

Чем моложе автомобиль, тем меньше вероятности, что у него что-либо сломается. Машины с возрастом требуют ремонта чаще, поэтому этот критерий увеличивает стоимость.

Сколько стоит авто

Если машина новая и только куплена, то учитывается сумма, указанная в договоре купли-продажи. В случае приобретения подержанного автомобиля стоимость учитывается рыночная. Всегда есть некоторый разброс цен на конкретную модель. Если хочется сэкономить, то можно указать нижнюю планку цены, но стоит учитывать, что страховые выплаты будут отсчитываться от нее.

Покрываемые риски

Каско может быть полным или частичным. В случае полного страхования включаются все риски, начиная от аварии, воздействия природных явлений и заканчивая хищением. Это вариант более дорогой. Если же страховка частичная, то владелец выбирает только некоторые риски, от которых он хотел бы застраховать свой автомобиль. Такой вариант полиса будет дешевле, но если произойдет случай не предусмотренный страховкой, то выплат не будет. Чаще всего исключают угон, если машина практически постоянно находится на охраняемых стоянках или в гараже, кроме того времени, когда она используется.

Выбор станции техобслуживания

В ряде случаев страховые имеют договора о сотрудничестве с определенными станциями техобслуживания. Если выбрать их, то стоимость полиса может быть меньше. Если же выбрать свои варианты, то цена страховки может в результате вырасти.

Противоугонные системы

Если владелец установил на автомобиль современную систему от угона, то вероятность ее хищения существенно снижается. Страховые компании учитывают такой фактор и могут предложить довольно весомую скидку.

Это не полный перечень факторов, которые могут повлиять на стоимость страхового полиса. Но все они важны и могут существенно ее изменять.

АО «Тинькофф Страхование»

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]