УМВД Приморья: Как свести к минимуму риски при покупке полиса ОСАГО

Моя экономическая безопасность. ОСАГО: новые правила расчета тарифа. Как свести к минимуму риски при покупке полиса

Пресс-служба приморской полиции и Общественный совет при УМВД Приморья продолжают спецпроект «Моя экономическая безопасность» по повышению финансовой грамотности приморцев. Так, в официальном аккаунте УМВД Приморья в Instagram prim_police граждане найдут полезную информацию по вопросам экономической безопасности, финансовой грамотности и профилактике мошенничества, сообщают «Вести:Приморье».

В очередном выпуске речь идет о полисе ОСАГО (обязательного страхования авторажданской ответственности). Заместитель председателя Общественного совета при УМВД Приморья председатель Лиги финансовых институтов Александр Ивашкин разъясняет, как свести к минимуму риски при покупке полиса ОСАГО.

Во-первых, всего есть три канала продаж полиса ОСАГО:

А) Прямые продажи в офисах страховщиков;

Б) Партнерский канал продаж (партнеры страховщиков);

В) Агентский канал продаж.

В последних двух случаях есть наибольшая вероятность встретить факт мошенничества, совершаемого с целью удешевления тарифа ОСАГО.

Автостраховщики изменили подход к оценке стоимости ОСАГО. В зависимости от компании-страховщика, количество критериев, влияющих на стоимость страховки, разнится от 15 до 20, а иногда и выше.

При этом большинство критериев остались традиционными: марка автомобиля, мощность двигателя, год выпуска, водительский стаж. Но некоторые компании ввели такие критерии, как семейное положение водителя, наличие детей и другие.

Что делать автовладельцу если он решил покупать ОСАГО через посредника? Нужно всегда проверять достоверность данных, внесенных страхователем в заявление при покупке полиса ОСАГО, чтобы исключить оформление ОСАГО с недостоверной информацией. Чаще всего это делается ради снижения стоимости полиса, цену которого можно сбросить, например, указав неверную мощность мотора, территорию использования автомобилем и другие данные. При этом следует знать: подобные манипуляции делают полис недействительным, отметили в ведомстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]