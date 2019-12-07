ОСАГО станет дороже: Страховщики объяснили, с чем столкиваются водители

Не менее 20 процентов водителей могут переплачивать за ОСАГО, причем сумма при этом может достигать несколько тысяч рублей ежегодно, сообщают «Вести:Приморье». Такие данные приводит «РГ», ссылаясь на сервис для подбора и покупки ОСАГО.

Чаще всего это происходит, считают специалисты сервиса, когда человек заменил водительское удостоверение. Мол, информация о новых правах не привязывается, а также из-за того, что некоторые страховщики в своих интересах утаивают истинное значение коэффициента за безаварийную езду.

В Российском союзе автостраховщиков считают эту информацию надуманной и подробно объяснили почему.

Однако, как пояснил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, специалисты сервиса bip.ru лукавят. Проблема с привязкой новых прав была, но давно решена. Если раньше система видела двух клиентов с одинаковыми данными и разными правами, то сейчас она видит того же клиента с другим водительским удостоверением.

Привязка КБМ происходит автоматически. Его не присваивает страховая компания. Она также не может удержать значение коэффициента у себя, потому что это не ее информация. КБМ она получает из автоматизированной системы ОСАГО. Ошибка может возникнуть, если набрать неправильно фамилию.

Что же касается разницы в стоимости полисов у разных страховых компаний, то у нас довольно широкий тарифный коридор. Каждый страховщик устанавливает свои риски, за которые он повышает или понижает тариф. Поэтому для одного и того же человека стоимость полиса у разных страховщиков будет отличаться.

Кстати, свой коэффициент всегда можно проверить на сайте РСА, если вам кажется, что страховщик вписал его неправильное значение. Но страховщик физически не сможет зарегистрировать полис ОСАГО с неправильным КБМ. Так работает система.

Напомним, в Приморье сотрудники полиции и Общественный совет при УМВД Приморья повышают финансовую грамотность автовладельцев в проекте «Моя экономическая безопасность»

Так, в официальном аккаунте УМВД Приморья в Instagram prim_police гражданам предлагают полезную информацию по вопросам экономической безопасности, финансовой грамотности и профилактике мошенничества.

О полисе ОСАГО (обязательного страхования авторажданской ответственности), о том, как свести к минимуму риски при покупке полиса ОСАГО разъяснил заместитель председателя Общественного совета при УМВД Приморья председатель Лиги финансовых институтов Александр Ивашкин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]