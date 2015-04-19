Тарифы по ОСАГО изменятся: кто будет платить больше

Центробанк расширяет тарифный коридор для ОСАГО, сообщают «Вести:Приморье». Он предлагает увеличить верхнюю планку и понизить нижнюю, чтобы у страховщиков был более широкий диапазон для установления цены как аккуратным водителям, так и лихачам, уточняет «РГ».

Также Банк России пересмотрел коэффициенты по возрасту и стажу водителей. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

А чуть позже текст проекта указания ЦБ был выложен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.

В среднем по рынку тарифный коридор расширится как вверх, так и вниз на 11,5 процентов. Однако для каждого транспортного средства расширение будет разным. Так, для легковых автомобилей физических лиц планки раздвинутся на 10 процентов.

Если сейчас базовый тариф для них от 2746 до 4942 рублей, то станет от 2476 до 5492. В этих рамках страховщики смогут назначать тариф для каждого автовладельца персонально с 24 августа, когда вступят в силу поправки в закон об ОСАГО, если новое указание ЦБ будет принято в том виде, в котором выложено для общественного обсуждения. И назначенный тариф будет умножаться на коэффициенты.

Для владельцев легковушек - юридических лиц - тарифный коридор расширится на 20 процентов как вверх, так и вниз. На столько же шире он будет и для владельцев грузового транспорта.

Незначительно коридор будет изменен для владельцев автобусов, троллейбусов и трамваев: на 5 процентов опуститься нижняя планка. Верхняя останется такой же, как сейчас.

Зато довольно сильно изменится тарифный коридор для владельцев такси. Верхняя планка поднимется на 30 процентов. Правда, на столько же опуститься и нижняя. Как пояснил Владимир Чистюхин, есть водители такси, которые ездят очень аккуратно. Некоторые таксопарки практикуют установку на машины телематических устройств, позволяющих следить за тем, как эксплуатируется машина. И, конечно, для таких водителей ставка будет назначаться по нижней планке. Но есть и такие водители такси, которые интенсивно эксплуатируют машины и нередко попадают в аварии. Им страховщик назначит высокий тариф.

Напомним, что с 24 августа вступят в силу поправки в закон об ОСАГО, в соответствии с которыми страховщики будут назначать свой индивидуальный тариф каждому автовладельцу, а не как сейчас, когда один тариф на целый регион. Это позволит сделать стоимость полиса ОСАГО более справедливой. Те, кто ездит аккуратно, должны платить меньше, а те, кто лихачит - больше.

При этом страховщики будут сами устанавливать факторы, которые влияют на установление того или иного тарифа. Это может быть возраст машины, ее пробег, семейное положение и наличие детей у водителя, установка на автомобиле телематических устройств и другие факторы. Но перечень таких факторов должен быть размещен на официальном сайте страховой компании. Также на нем должен быть калькулятор, который позволит автовладельцу узнать, почем ему обойдется страховка в этой компании.

Однако в проекте указания ЦБ установлены факторы, которые страховщики не смогут использовать для изменения тарифа. К ним относятся национальная, расовая, языковая принадлежность, вероисповедание и должностное положение. Как пояснил Владимир Чистюхин, если в процессе анализа рынка выяснится, что страховщики немотивированно применяют еще какие-нибудь факторы, то есть их влияние на убыточность не будет доказано актуальными расчетами, то Центробанк может расширить список неприемлемых факторов.

Напомним, что цена полиса одним базовым тарифом не заканчивается. Он умножается еще на коэффициенты. В проекте указания корректируется коэффициент "возраст - стаж". По словам Владимира Чистюхина, недооцененными оказались водители в возрасте от 22 до 24 лет со стажем управления от 3 до 4 лет. Для них коэффициент будет увеличен на 4 процента. Если сейчас он равен 1,04, то станет 1,08. Для водителей в возрасте от 59 лет со стажем управления более 3 лет коэффициент снизится. Для тех из них, у кого стаж больше 14 лет, коэффициент станет 0,93.

Но не станет ли расширение тарифного коридора вверх поводом для некоторых страховщиков задрать ценники, вовсе не обосновывая это никакими расчетами? Как считает Владимир Чистюхин, опыт первого этапа индивидуализации тарифов ОСАГО показывает, что страховые компании заинтересованы в хороших водителях и конкурируют за такими клиентов. Так, в результате расширения тарифного коридора в начале 2019 года на 20 процентов вниз и вверх средняя премия по ОСАГО за 2019 год снизилась на 4,8 процента. При этом он не ждет, что средняя премия после нововведения сильно изменится. Просто для аккуратных водителей страховка станет дешевле. Для лихачей - дороже.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]