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С 5 сентября изменятся ставки по ОСАГО

С 5 сентября изменятся ставки по ОСАГО

С 5 сентября диапазон базовых ставок для легковых автомобилей физических лиц расширится на 10% вверх и вниз, сообщают «Вести:Приморье». 

Он будет варьироваться от 2471 рубля до 5436 рублей. Это позволит в большей степени дифференцировать тарифы ОСАГО для водителей с разным уровнем риска.

По легковым автомобилям юридических лиц коридор расширится больше — на 20% вверх и вниз, отмечает ТАСС. При этом на максимальное понижение тарифов в группе смогут рассчитывать грузоперевозчики и автопарки юридических лицю

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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