Изменение тарифов ОСАГО: чем удивят поправки в закон

Информационная база о застрахованных водителях возможно перейдет в распоряжение Центробанка. Тариф на ОСАГО может расширить свои границы, сообщают «Вести:Приморье». Центробанк пропишет факторы, которые не смогут использовать страховщики для изменения стоимости автогражданки. Обо всем об этом рассказал заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин "РГ".

Владимир Викторович, к вступлению в силу поправок в закон об ОСАГО, которое произойдет 24 августа, готовится новое указание Центробанка. Что в нем будет, предполагается ли изменение тарифов?

Владимир Чистюхин: Мы действительно заняты подготовкой нормативного акта, который касается тарифообразования в ОСАГО, и планируем, что до конца июня он будет вывешен на публичное обсуждение. Во-первых, это не новый нормативный акт, это изменения в действующий. При этом регулирование в принципе остается прежним. Единственное важное изменение - это появление в нем факторов, которые нельзя будет использовать при определении тарифа. Это будет явная новация. А что касается расширения или сохранения тарифного коридора, то мы сегодня заняты актуарными расчетами, чтобы понять насколько экономически обоснованно расширение тарифного коридора как вверх, и что не менее важно - вниз. Мы рассчитываем, что очень скоро сможем дать характеристику того тарифного коридора, который будет предлагаться. Что очень важно, тарифный коридор с одной стороны отражает убыточность на рынке ОСАГО, с другой стороны он должен обеспечивать правильное исполнение закона, чтобы индивидуализировать тариф. И в первую очередь он должен давать максимальные возможности для тех автовладельцев, которые несут минимальные риски, они должны получать максимальную скидку. Мы думаем о снижении планки вниз, чтобы тарифный коридор обеспечил все их пожелания.

То есть к 24 августа тариф может измениться?

Владимир Чистюхин: Как покажут актуарные расчеты. Это не исключено. Актуарные расчеты учитывают данные, включая первый квартал 2020 года.

Какие факторы страховщики не смогут учитывать для изменения тарифа? Можете их назвать?

Владимир Чистюхин: На сегодняшний день мы планируем заложить в наше регулирование те факторы, которые носят явно дискриминационный характер. Это национальная и расовая принадлежность, принадлежность к тем или иным объединениям и партиям, занятие определенного должностного положения, а также отношение к вероисповеданию и религии. Если на практике мы увидим, что применяются иные факторы, которые также целесообразно запретить к использованию, мы будем оперативно вносить изменение в регулирование.

Как вы собираетесь контролировать назначение страховщиками того или иного тарифа?

Владимир Чистюхин: Ничего нового в этом нет. Контрольные мероприятия проводятся и сегодня. Они заключаются и в изучении тех внутренних документов, которые существуют у страховщиков. И главное, в отслеживание того, как они применяются на практике. Помимо дистанционных надзорных мероприятий, мы выходим с инспекцией, плюс к этому наши коллеги из службы по защите прав потребителей также проводят большую работу в рамках поведенческого надзора, в том числе с использованием механизмов по сути аналога контрольных закупок. Конечно будем смотреть на то, каким образом используются тарифные правила, установленные страховщиками.

У каждого страховщика свои правила игры. Как вы вычислите нарушения?

Владимир Чистюхин: Индивидуализация тарифа требует совершенно нового подхода к IT-инфраструктуре. К тем автоматизированным системам, которые сегодня используются. Уровень моделирования, уровень электронных баз данных кратно возрастает. В связи с этим мы считаем, что назрел вопрос, где должны накапливаться такие данные, и на чем они должны базироваться. Казалось бы, у нас есть сегодня автоматизированная система Российского союза автостраховщиков. Она - кладезь большого количества информации. Но мы видим за последние несколько лет, что несмотря на все усилия страхового сообщества, она не может адаптироваться с той скоростью и с тем качеством, которое сегодня требуется. Кроме того, нужно ее расширение помимо моторных видов на иные виды страхования. Поэтому в ближайшее время мы поставим вопрос о том, кто должен вести эту базу. На наш взгляд, для использования такой базы в публичных целях, чтобы она была удобна и понятна, как потребителю, так и страховому сообществу, она должна перейти какому-то государственному органу или субъекту этого органа.

И что же это за субъект может быть?

Владимир Чистюхин: Мы рассматриваем, что это будет регулятор, то есть Центробанк, либо организация при Банке России.

Мы уже проходили подобное: базу техосмотра создавал РСА, а ведет ее МВД...

Владимир Чистюхин: Мы не хотим, чтобы были разные операторы. Сегодня количество жалоб на присвоение коэффициента бонус-малус (за безаварийную езду - прим. ред.) составляет более половины от всех жалоб на ОСАГО. И никак эту проблему не решить. А нам хотелось бы, что технологии поставили бы потребителю простые и технологически надежные решения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]