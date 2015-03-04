Вопрос тарифов ОСАГО - открыт: к чему готовиться при расчете стоимости

ЦБ планирует вернуться к обсуждению вопроса о дискриминирующих факторах при расчете стоимости ОСАГО, сообщают «Вести:Приморье».

Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО, который вступил в силу в России с 24 августа, в частности, позволяет страховщикам учитывать при определении тарифа качество вождения и соблюдение правил ПДД водителями

Банк России вернется к вопросу о факторах, которые нельзя учитывать при расчете цены полиса ОСАГО, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу, отмечает ТАСС.

"Что касается страховых тарифов и критериев, по которым возможна дифференциация, а по которым нельзя вводить дифференциацию, мы, наверно, вернемся к этому вопросу, в том числе и по гендеру. Обсудим еще раз", - сказала Набиуллина

Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО вступил в силу в России с 24 августа. Он позволит страховым компаниям учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса ОСАГО. Одним из основных положений закона является возможность страховщиков учитывать при определении тарифа в ОСАГО качество вождения и соблюдение правил ПДД водителями.

Законом выделена группа факторов, которая будет влиять на расчет страховой премии. В частности, повышенный тариф будет использоваться за грубые нарушения правил дорожного движения, правил эксплуатации авто, за наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения. Также выделяются иные факторы, которые страховые компании будут определять самостоятельно.

При этом страховщикам будет строго запрещено использовать при расчете тарифа ОСАГО любые дискриминирующие человека факторы, в том числе связанные с национальной, языковой, расовой принадлежностью, должностным положением, вероисповеданием и отношением к религии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]