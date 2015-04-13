Водителей предупреждают: остался всего день. Это касается ОСАГО

До 31 октября 2020 года водители, которые в период ограничительных мер оформили полис ОСАГО без прохождения диагностики, должны пройти техосмотр, сообщают «Вести:Приморье». Эксперты предупреждают, отсутствие полиса может привести к неприятным последствиям.

Автомобилисты, которые решили проигнорировать оформление полиса, и с 1 ноября выйдут на дороги с просроченной картой, не потеряют полис ОСАГО. Однако, если по его вине такого водителя произойдет ДТП, а подтверждения актуального документа о пройденном техосмотре не окажется, страховщик ОСАГО после выплаты возмещения пострадавшему по закону получает право обратить регрессное требование к водителю в объеме произведенной выплаты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]