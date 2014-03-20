ОБорудование для помощи онкобольным появилось в "тысячекоечной" больнице

49 единиц современного оборудования для отделения реанимации и отделения сосудистой хирургии поступило в распоряжение врачей Владивостокской клинической больницы №2, более известной, как «тысячекоечная». Основная цель обновления материально-технической базы клиники – развитие и совершенствования новых технологий в лечении пациентов, в том числе с онкологическими заболеваниями, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на департамент здравоохранения края.

Это первая партия медицинской техники. По информации департамента, всего медучреждение получит до конца года 258 единиц оборудования.

«Впервые за долгое время одна из ведущих больниц региона получает такую большую партию оборудования единовременно. Средства на эти цели – 400 миллионов рублей – направлены из краевого бюджета», – сообщил врио вице-губернатора Виктор Фисенко.

Среди уже поступившего оборудования – 33 прикроватных монитора, которые позволят наблюдать за физиологическими особенностями пациента, два операционных стола, тромбоэластограф, термостат для хранения тромбоцитов, автоматический анализатор крови, аппараты ЭКГ и ИВЛ, а также диагностический бронхофиброскоп и многое другое.

«Сейчас мы занимаемся распределением оборудования, подключением и апробированием. Вместе с этим наши специалисты проходят дополнительное обучение работы на новом оборудовании», – сообщила заместитель главного врача по лечебной части Светлана Галактионова.

В департаменте здравоохранения отметили, что в этом году больница также получает новое оборудование в рамках национального проекта «Здравоохранение» и его региональной составляющей «Борьба с онкологическими заболеваниями».

«В рамках нацпроекта “тысячекоечная” больница получит в этом году еще около 40 единиц нового оборудования. Первые восемь единиц уже пришли. Это операционные столы, светильники, автоматический инжектор-шприц, гармонический скальпель и другое», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в Приморье сегодня реализуются 49 региональных проектов, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина.

На реализацию регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» Приморскому краю направлено почти 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Из них 413,8 миллиона рублей регион получает уже в этом году. Так, до конца 2019 года в крае будут открыты первые пять центров амбулаторной онкологической помощи. Всего в рамках регионального проекта – 11 таких центров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]