ФАПы Приморья готовятся принять пациентов

Фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, построенные в Приморском крае в прошлом году по национальному проекту «Здравоохранение», поэтапно проходят лицензирование деятельности. Семь новых медицинских объектов уже успешно выполнили этот этап и готовятся принять первых пациентов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

По информации министерства здравоохранения Приморского края, перед лицензированием все объекты получают санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора о соответствии помещений санитарным правила и нормам.

«Каждый объект подключен к электрической сети, системе водоснабжения и водоотведения, в помещениях установлено новое оборудование, закуплены медицинские инструменты, мебель для работников и пациентов по стандарту оснащения таких объектов. В каждое новое медицинское учреждение уже трудоустроены сотрудники», – прокомментировали в ведомстве.

На данный момент лицензии уже получили фельдшерско-акушерские пункты в селах Полевое и Урожайное Лесозаводского городского округа, ФАП в поселке Таежный Надеждинского района. С 27 апреля начнут прием пациентов ФАПы в селах Степное и Тарасовка Михайловского района. Уже открыты ФАПы в селе Олений в Артеме и в селе Зеленовка Спасского района.

Напомним, строительство фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий – мероприятия проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». По программе модернизации первичного звена в ближайшие два года в Приморье будет построено еще 14 новых быстровозводимых ФАПов и амбулаторий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]