Тренажеры и сухой бассейн: хорольским детям не будет скучно в больнице





Современная игровая зона появилась в педиатрическом отделении центральной больницы Хорольского района благодаря средствам от благотворительного бала, — сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте здравоохранения Приморского края.

Теперь после процедур маленькие пациенты могут провести свой досуг за рисованием или просмотром мультфильмов.

Как сообщил главный врач медучреждения Иван Белевич, создать уютный уголок для игр и психологической разгрузки помогли средства, собранные в ходе благотворительного бала, который прошел в районе в начале лета.

«Собранные средства были направлены на благоустройство детского отделения. Мы создали детскую игровую площадку внутри учреждения, где есть мягкая зона, бассейн с шарами, детские тренажеры», – рассказал он.

Для общего развития и развития творческих навыков в детской комнате есть настольные игры, наборы для рисования, а также приставка для просмотра информационно-познавательных программ и мультфильмов.

«В нашем педиатрическом отделении 16 коек, поэтому можно смело сказать, что уголок будет постоянно наполнен ребятами», – отметил главврач.

Напомним, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» и его региональной составляющей «Программа развития детского здравоохранения Приморского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в структурном подразделении Хорольской ЦРБ – детской поликлинике – до конца года будет переоборудована регистратура, появятся два отдельных входа для больных и здоровых детей, а также колясочная.

Также по нацпроекту детская поликлиника Хороля получила новое офтальмологическое оборудование для бесконтактной диагностики зрения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]