Как в столице: в детские поликлиники Приморья придет прогресс

Детские поликлиники Приморья станут удобнее и комфортнее для маленьких жителей края и их родителей. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» уже в 2019 году в 23 учреждениях по всему региону преобразятся внутренние пространства – появятся крытые колясочные, игровые комнаты, открытые регистратуры с инфоматом, электронные табло с расписанием приема врачей и многое другое.

Проектом предусмотрено, что доля детских поликлиник и поликлинических отделений, дооснащенных медицинскими изделиями и реализующих организационно-планировочные решения внутренних пространств, к концу 2019 года составит 52%, а к концу 2020-го – 95%.

В этой работе медучреждения будут руководствоваться Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Так, современный стандарт предполагает наличие в детских поликлиниках и поликлинических отделениях крытой колясочной, отдельного входа для больных детей, открытой регистратуры с инфоматом, электронного табло с расписанием приема врачей. Важны также игровая зона для детей, зона для кормления грудных детей, кабинет неотложной помощи детям и кабинет выдачи справок и направлений, система навигации в доступной и наглядной форме.

Зоны комфортного пребывания в холлах должны быть оснащены мягкой мебелью, пеленальными столами, кулерами с холодной водой. Предусмотрено также наличие централизованного колл-центра, оснащение входа автоматическими дверями, наличие подъемника/пандуса и кнопки вызова для маломобильных пациентов.

В холлах должна размещаться наглядная информация о территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи и другие информационные материалы.

В 2019 году большинство составляющих этого перечня будут воплощены в 23 поликлиниках и детских отделениях государственных больниц Приморья.

Средства на эти цели выделены для детской поликлиники №3 во Владивостоке, а также для учреждений в городах и районах края: Анучинская, Кавалеровская, Кировская, Красноармейская, Лазовская, Михайловская, Надеждинская, Октябрьская, Ольгинская, Партизанская, Пограничная, Пожарская, Пластунская, Ханкайская, Хасанская, Хорольская, Черниговская, Чугуевская, Шкотовская, Яковлевская, Лесозаводская больницы и Спасская поликлиника.

Современное оборудование

Кроме того, по ведомственной целевой программе «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» в этом году учреждения детского здравоохранения закупят дополнительное оборудование.

В частности, Арсеньевская городская больница получит фундус-камеру, Артемовская детская больница ­– систему ультразвуковой визуализации, офтальмологическую цифровую камеру, стационарную цифровую диагностическую рентгеновскую систему общего назначения и другое оборудование.

Рентгеновской диагностической системой будет оснащена и Владивостокская детская поликлиника №2. Здесь также появятся система для ЛОР-осмотра и терапевтических процедур, оптоволоконный гибкий гастродуоденоскоп.

Во Владивостокской детской поликлинике №3 запланировано приобретение системы ультразвуковой визуализации для офтальмологии. Владивостокская детская поликлиника №4 приобретет универсальную систему ультразвуковой визуализации, систему для ЛОР-осмотра и терапевтических процедур, офтальмологическую цифровую камеру и многое другое.

Необходимой ЛОР-системой будут оснащены также Партизанская детская городская больница, Владивостокская детская поликлиника №5, Владивостокская детская поликлиника №6, Лесозаводская центральная городская больница и другие учреждения.

Отметим, что современное диагностическое и лечебное оборудование получат все детские поликлиники и поликлинические отделения Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]