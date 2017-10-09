Новое оборудование на сотни миллионов рублей. Больницы и поликлиники Приморья спешат получить современную технику, чтобы помочь своим пациентам. О самых опасных заболеваниях среди беременных женщин и новорождённых и об аппаратах, которые помогут спасти сотни жизней, наш следующий репортаж.

Каждый 35 приморец — носитель муковисцидоза, подсчитали эксперты. Однако страдает от этого опасного генетического заболевания один из пяти тысяч. Недуг поражает внутренние органы. Диагностируют его потовым тестом. Для этого малышей заставляли долго бегать вверх-вниз по лестнице, собрать испарину у грудничков было еще сложнее. Но это все в прошлом. В Приморье появилось сразу два новых аппарата для анализа.

Сергей Воронин, заведующий краевой медико-генетической консультации:

- У меня в руках прибор, который называется «Нанодакт». Прибор для анализа электролитного состава пота. В нем набирается несколько миллилитров и дальше, с помощью этого аппарата мы уже все измеряем программно. Это занимает буквально 15-20 минут, а не часы, как это было когда-то.

В краевой медико-генетической консультации нового оборудования на почти 12 миллионов рублей. В том числе ультразвуковой сканер экспертного уровня. С улучшенным сигналом, высоким качеством изображения и отдельным монитором, для удобства беременных.

Александр Турсин, врач ультразвуковой диагностики краевой медико-генетической консультации:

- В этом кабинете при УЗИ мы находим каждый год около 150 пороков. И благодаря новому аппарату мы можем выявлять пороки на более ранних сроках.

Кроме того, в учреждении запущен пилотный проект по выявлению преэкламсии у беременных.

Сергей Воронин, заведующий отделением краевой медико-генетической консультации:

- Для многих женщин, у которых уже были неудачные потери, которые могут потерять плод, безусловно, этот анализ может оказаться бесценным.

Надежда Горелик, врио главного врача краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи (ККЦ СВМП):

- У нас больше чем на 250 миллионов оборудования в целом для нашего учреждения. Такого поступления не было последние 10 лет, это точно. Такого масштабного поступления медицинского оборудования.

Сейчас здравоохранению в Приморье уделяют особо внимание. В рамках национального проекта уже преобразились десятки медицинский учреждений края.

Виктор Фисенко, врио вице-губернатора Приморского края:

- В этом году у нас ожидается поставка более 30 автомобилей на станции скорой помощи Владивостока и других городов Приморского края, а также в центральные районные больницы.

В декабре, после ремонта откроются поликлиники в Лазовской, Надежденском, Пожарском, Кировском и других районах. Там появятся крытые колясочные, игровые комнаты а также электронные табло с расписанием врачей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]