Приморцы — носители муковисцидоза. Как обнаружить опасное заболевание?Видеорепортаж Виктории Шандыбиной
Новое оборудование на сотни миллионов рублей. Больницы и поликлиники Приморья спешат получить современную технику, чтобы помочь своим пациентам. О самых опасных заболеваниях среди беременных женщин и новорождённых и об аппаратах, которые помогут спасти сотни жизней, наш следующий репортаж.
Каждый 35 приморец — носитель муковисцидоза, подсчитали эксперты. Однако страдает от этого опасного генетического заболевания один из пяти тысяч. Недуг поражает внутренние органы. Диагностируют его потовым тестом. Для этого малышей заставляли долго бегать вверх-вниз по лестнице, собрать испарину у грудничков было еще сложнее. Но это все в прошлом. В Приморье появилось сразу два новых аппарата для анализа.
Сергей Воронин, заведующий краевой медико-генетической консультации:
- У меня в руках прибор, который называется «Нанодакт». Прибор для анализа электролитного состава пота. В нем набирается несколько миллилитров и дальше, с помощью этого аппарата мы уже все измеряем программно. Это занимает буквально 15-20 минут, а не часы, как это было когда-то.
В краевой медико-генетической консультации нового оборудования на почти 12 миллионов рублей. В том числе ультразвуковой сканер экспертного уровня. С улучшенным сигналом, высоким качеством изображения и отдельным монитором, для удобства беременных.
Александр Турсин, врач ультразвуковой диагностики краевой медико-генетической консультации:
- В этом кабинете при УЗИ мы находим каждый год около 150 пороков. И благодаря новому аппарату мы можем выявлять пороки на более ранних сроках.
Кроме того, в учреждении запущен пилотный проект по выявлению преэкламсии у беременных.
Сергей Воронин, заведующий отделением краевой медико-генетической консультации:
- Для многих женщин, у которых уже были неудачные потери, которые могут потерять плод, безусловно, этот анализ может оказаться бесценным.
Надежда Горелик, врио главного врача краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи (ККЦ СВМП):
- У нас больше чем на 250 миллионов оборудования в целом для нашего учреждения. Такого поступления не было последние 10 лет, это точно. Такого масштабного поступления медицинского оборудования.
Сейчас здравоохранению в Приморье уделяют особо внимание. В рамках национального проекта уже преобразились десятки медицинский учреждений края.
Виктор Фисенко, врио вице-губернатора Приморского края:
- В этом году у нас ожидается поставка более 30 автомобилей на станции скорой помощи Владивостока и других городов Приморского края, а также в центральные районные больницы.
В декабре, после ремонта откроются поликлиники в Лазовской, Надежденском, Пожарском, Кировском и других районах. Там появятся крытые колясочные, игровые комнаты а также электронные табло с расписанием врачей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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