Редкие генетические заболевания теперь умеют выявлять приморские врачи

Диагностику сложных генетических заболеваний среди беременных женщин и новорожденных теперь смогут проводить в Приморье, — сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте здравоохранения.

В медико-генетическую консультацию при клиническом центре специализированных видов медицинской помощи Приморья закуплено новое оборудование.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, закуплен ультразвуковой сканер экспертного уровня с улучшенным сигналом, высоким качеством изображения и отдельным монитором для удобства беременных, которые могут наблюдать за картинкой. Общая стоимость приобретения составляет почти 12 миллионов рублей, средства направлены из краевого бюджета.

По словам заведующего краевой медико-генетической консультацией Сергея Воронина, ежегодно врачи проходят повышение квалификации, чтобы осваивать более современное оборудование, которое только появляется на медицинском рынке.

«Новое оборудование позволяет ставить точный диагноз, в разы уменьшает время ожидания результата – это очень важно, когда речь идет о беременных женщинах и детях», – говорит он.

Орфанные – редкие заболевания – и на контроле приморских генетиков. Эксперты подсчитали, что каждый 35-й приморец является носителем такого заболевания, как муковисцидоз. Однако, страдает от этого опасного генетического недуга один из 5 тысяч.

Сегодня генетики Центра материнства благодаря новому оборудованию могут выявлять и пороки на более ранних сроках.

«Для многих женщин результаты этого анализа могут оказаться бесценными», – подчеркивают специалисты.

По словам врио вице-губернатора Приморья Виктора Фисенко, в этом году в здравоохранение региона были вложены значительные средства, в том числе в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

«В этом году медицинские учреждения края получат почти 1,5 тысячи единиц оборудования – на сумму 2,9 миллиарда рублей. В 41 медучреждении будет выполнен капитальный ремонт. Из регионального бюджета на эти цели направлено более 700 миллионов рублей», – отметил Виктор Фисенко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]