Бережливых поликлиник в Приморье становится всё больше

Сбербанк обучает принципам бережливого производства в больницах. Накануне прошла встреча в онлайн-формате для руководства 40 медучреждений Приморья. Участникам рассказали о том, как сделать работу более эффективной, а обслуживание комфортным, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу банка.

Суть бережливых поликлиник заключается в ускорении и упрощении рабочих процессов как для медицинского персонала, так и для пациентов. Так, в бережливых поликлиниках вместо привычных окон регистратуры появляются электронные очереди и открытые стойки, где коммуникация проходит быстрее и эффективнее, больных и здоровых посетителей разделяют на разные потоки, чтобы избежать заражения, а информационные стенды помогают сориентироваться пациентам и быстрее найти необходимый кабинет.

Ключевыми темами августовской дистанционной встречи стало кардинальное изменение подхода к внутренним процессам, так называемая система 5S: эффективная работа с персоналом, грамотная организация рабочего пространства, тонкости проведения планерок и предоставления обратной связи от руководителя подчиненным. Всё это может помочь делать работу в больницах быстрее и, как следствие, продуктивнее.

Андрей Беднарский, заместитель управляющего Приморским отделением ПАО Сбербанк: «Сбербанк уже более 10 лет придерживается принципов бережливого производства в своей работе. Нам удалось изменить внутренние процессы так, что теперь зачастую сотрудникам требуется меньше времени, чтобы предоставить качественную услугу клиенту. При этом нам важно делиться своим опытом, поэтому уже около трех лет мы проводим подобные встречи с медицинскими учреждениями, где обучаем руководство принципам бережливого производства в больницах и поликлиниках. В условиях пандемии обучающие встречи перешли в онлайн. Такие же запланированы ежемесячно до конца этого года».

Всего за последние два года более 50 приморских больниц, поликлиник и родильных домов перешли на использование принципов бережливой медицины.

Инна Зеленкова, главный врач краевой детской больницы №2: «В нашем ведомстве находится 4 детских поликлиники во Владивостоке и все они постепенно внедряют принципы бережливой медицины в свою работу. Мы уже провели перепланировку, разделили пространство для больных и здоровых пациентов, сделали отдельный вход для неотложной помощи. На себе мы испытали систему 5S по организации рабочего пространства врачей. Теперь всё имеет отдельную маркировку и систематизировано. И это действительно ускоряет работу. Также мы отказались от старого формата регистратуры, теперь у нас отдельно работает открытая стойка, а отдельно – колл-центр, что не отвлекает регистратора от работы. Как итог – меньше очередей».

Напомним, по поручению Владимира Путина стандарты бережливой медицины необходимо внедрить во все российские клиники. Начнут с детских поликлиник. Так, до 2021 года нужно полностью перевести на новый формат работы все детские медучреждения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]