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Сбербанк проведёт масштабную онлайн-конференцию СберКонф, где представит новые продукты и сервисы
Сбербанк 24 сентября 2020 года проведёт масштабную онлайн-конференцию СберКонф, в ходе которой руководство банка и входящих в его экосистему компаний расскажут о самой масштабной за всю историю банка трансформации, о создании новых продуктов и сервисов для клиентов банка и бизнеса, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу банка.
Откроется мероприятие с презентации Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа.
Посмотреть конференцию можно на специально созданном лендинге мероприятия.
Чтобы зарегистрироваться и получить эксклюзивное приглашение на онлайн-трансляцию, необходимо оставить электронный адрес на sber.ru/conf
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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