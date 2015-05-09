"Сбербанк" потерял частичку бренда

Одна из крупнейших компаний страны «Сбербанк» изменила название на «Сбер». Об этом заявил Герман Греф в ходе конференции, посвящённой самой масштабной трансформации. Руководство крупнейшего российского банка рассказало о создании новых сервисов для клиентов и бизнеса, а также представило технологические новинки. Какие преимущества принесут обновления?

Ребрендинг состоялся! Теперь это просто «Сбер», больше, чем банк. Огромная экосистема, целая вселенная сервисов для жизни человека и бизнеса. Цель самой масштабной трансформации за всю историю банка — быть на шаг ближе к людям. Новые сервисы открывают возможности и доказывают, что работа крупнейшей финансовой компании - это не только банковские услуги.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: "В этот год, год масштабных изменений, новых привычек, новых норм, "Сбербанк" меняется сам, становясь больше для человека, чем финансовый помощник, становясь помощником по жизни, для решения всех его насущных задач".

Один из новых продуктов - виртуальное семейство ассистентов «Салют». Они могут поддержать разговор, перевести деньги родственникам или оплатить мобильную связь. Это только часть предложений экосистемы – также в неё входят сервисы телемедицины, доставки продуктов, онлайн-кинотеатр и многое другое. Кроме того, сбер планирует изменить формат своих офисов. Они превратятся в общественные пространства, где можно, выпить кофе или провести деловую встречу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]