Экономить от 5 тысяч рублей ежемесячно поможет приморцам новый флагманский продукт Сбербанка.

Расширенную подписку «СберПрайм+» запустил ведущий в стране финансовый институт, сообщают «Вести Приморье». О новых возможностях и льготах для клиентов рассказал председатель правления Сбербанка Герман Греф, на онлайн-встрече с журналистами.

"Мы запускаем совершенно новый продукт на рынке - это наша новая подписка", - сказал Герман Греф. - "Продукт, которого нет ни у кого в России. Мы пытались найти что-то подобное в мире, и не сумели отыскать аналогов. Мы выводим на рынок продукт под названием СберПрайм+".

Новая карта в подписке «СберПрайм+» позволит снимать наличные без комиссии в любых банкоматах мира, делать безлимитные переводы по всей стране бесплатно, обменивать валюту по выгодным курсам, да еще и скидки получать на ввтозаправочных станциях, в ресторанах и кафе! Массу возможностей для экономии средств получают клиенты банка с новой подпиской «СберПрайм+». Оформить ее можно легко и просто через приложение «Сбербанк Онлайн», подписка займет меньше одной минуты.

"Мы улучшили существующий пакет подписок «СберПрайм» и включили туда целый ряд финансовых сервисов", - отметил Герман Греф. - "Получив подписку «СберПрайм+» вы не платите ни за что. Вы не платите за выпуск, за обслуживание, вы не платите за уведомления по картам. Помимо того что карта «СберПрайм+» бесплатная она еще и приносит вам доход! За покупки мы возвращаем нашим клиентам 10% от оплаты на любых автозаправочных станций, 5% за кафе и рестораны, 5% за покупки через сервис СберМаркет и оплату любого такси. Это лучшее, что мы делали. И это самое выгодное предложение на рынке".

В подписку входят сервисы доставки готовой еды, продуктов, онлайн-кинотеатр, такси, облачное хранилище данных, мобильная связь и музыкальный стриминг, за пользование которыми предусмотрены скидки от 5 до 20 процентов.

Так, в онлайн-кинотеатре «Окко» в четыре раза увеличен объем доступного контента — до 80 тысяч фильмов и сериалов. В СберЗвук — втором по популярности в стране сервис прослушивания музыки в онлайне — стали доступны ведущие радиостанции, а вскоре на платформе появятся аудиокниги. Подписчики «СберПрайм+» получат возможность по доступным ценам пользоваться сотовой связью, так как в пакет виртуального оператора СберМобайл включены 150 бесплатных минут и 3 Гб интернета. На СберДиске доступны 30 Гб облачного пространства, заявлено, что файлы защищены мощными системами безопасности. Также подписка включает бесплатную доставку продуктов через СберМаркет, лекарств через Сбер Еаптеку и скидку 10% на заказы в Delivery Club.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]