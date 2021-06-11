«СберПрайм» и «СберПрайм+»: подписки от Сбера сэкономят время и деньги

В Приморье набирают все большую популярность подписки «СберПрайм» и «СберПрайм+». Как сообщает пресс-служба Сбербанка, владельцы этих продуктов экосистемы Сбера слушают музыку, смотрят фильмы, ездят на такси, заказывают еду с доставкой на дом, и при этом – существенно экономят время и деньги.

«Осенью мы объявили о масштабной трансформации. Сбербанк стал Сбером, и теперь это не просто банк, а целая экосистема, – отмечает управляющий Приморским отделением Сбербанка Сергей Радюшкин. – Для нас важно создать сообщество компаний, которые позволяют сэкономить время и деньги наших клиентов. Сегодня мы предлагаем более 60 сервисов, из них девять самых востребованных мы вынесли в наши подписки «СберПрайм» и «СберПрайм+». Это кино, музыка, облачное хранилище, мобильная связь и многое другое».

Базовая подписка «СберПрайм» включает в себя 55 000 фильмов и сериалов от Okko и 45 миллионов песен бесплатно, без рекламы от СберЗвука (из них 35 млн треков в HiFi-качестве). А СберМобайл в рамках подписки предоставит тариф «Старт» – это бесплатные 150 минут по России и 3 Гб интернета в месяц. Дополнительно можно оформить СберКарту с бесплатным обслуживанием.

В самом деле, благодаря подписке «СберПрайм», жители Приморья могут сэкономить до 14 000 рублей в год. В сервис входят обширный каталог музыки и фильмов, 30 Гб облачного хранилища, скидки на связь, такси и многое другое. Ещё выгоднее – сервис «СберПрайм+», который позволит сэкономить около 60 000 рублей в год благодаря дополнительным скидкам и кешбэку, безлимитному снятию наличных в любой точке мира, беспроцентным денежным переводам по России.

Обычная стоимость подписки «СберПрайм» – 1990 рублей в год, но сейчас действует акция: если до 30 июня оформить подписку, то она обойдется в 1690 рублей. А владельцы карт Visa от Сбербанка могут сэкономить ещё больше, получив три месяца пользования подпиской всего за 99 рублей. Стоит отметить, что по отдельности сервисы обойдутся гораздо дороже. Например, только музыка и кино будут стоить 368 рублей в месяц, или 4416 рублей в год. Таким образом, по подсчётам Сбера, за год экономия составит порядка 14 000 рублей.

Второй, более новый, формат подписки – «СберПрайм+». Ключевое отличие – наличие уникальной СберКарты «Прайм». Она не имеет аналогов в России и мире. Карта предоставляет возможность бесплатно снимать наличные в банкоматах любых банков мира, а также осуществлять переводы и платежи по России без комиссий. Помимо этого, в подписку входит повышенное начисление бонусов от программы лояльности «СберСпасибо» – 10% на любых АЗС, 5% за поездки на такси, при оплате в кафе и ресторанах. Ещё одно преимущество карты – льготный курс обмена валют.

- «СберПрайм+», помимо дополнительных финансовых возможностей, даёт подписку «Оптимум» в библиотеке мультимедийного сервиса Okko – это уже не 55 000, а 80 000 фильмов и сериалов, а также все преимущества обычной подписки, – подчеркивает Сергей Геннадьевич. – Стоимость «СберПрайм+» – 399 рублей в месяц. По подсчётам Сбера, благодаря всем доступным скидкам и опциям клиент сможет сэкономить около 5000 рублей в месяц или 60 000 рублей в год. То есть, обе подписки решены таким образом, чтобы наши клиенты могли пользоваться по максимуму, а тратиться на это – по минимуму.

Активация подписок происходит одновременно благодаря идентификатору Сбер ID. Оформить «СберПрайм» и «СберПрайм+» можно в любом отделении банка, в приложении «Сбербанк Онлайн» и на сайте по ссылке (https://sberprime.sber.ru/). При оплате любой подписки до 99% стоимости можно обменять на бонусы от «СберСпасибо».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]