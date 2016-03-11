Уникальный аппарат для очищения крови подарили детской краевой клинической больнице спонсоры
В отделении реанимации и анестезиологии детской краевой клинической больницы №1 пополнение – здесь установлен современный высокоэффективный аппарат для очищения крови. Оборудование уже задействовали для спасения маленьких приморцев, — сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте здравоохранения края.
Немецкий мультифильтрат Fresenius – один из лучших в мире. Он разработан специально для проведения высокоэффективных процедур очищения крови. Уникальное оборудование детская клиника приобрела за 2,8 миллионов рублей, которые в рамках ежегодной благотворительной программы в поддержку детских медицинских учреждений по всей России «Мир без слез» выделил для нее банк ВТБ.
С новыми возможностями, которые открылись в лечении пациентов благодаря этому оборудованию, ознакомились врио вице-губернатора Приморья Виктор Фисенко и представитель банка ВТБ Александр Ерофеев, побывавшие в отделении реанимации.
Виктор Фисенко поблагодарил спонсоров за такой нужный подарок.
«Детская краевая больница №1 – гордость приморского здравоохранения. Сегодня здесь внедряют то оборудование и те технологии, которые по праву можно назвать передовыми. Мы благодарны социально ответственным организациям, которые активно помогают нашим медучреждениям», – сказал он.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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