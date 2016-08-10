Уникальное оборудование для самых маленьких поступило в краевой неонатальный центр. Инновационные приборы и аппараты, предназначены для детской реанимации. Как теперь будут спасать крохотных приморцев расскажем в нашем репортаже.



Искусственная вентиляция легких нужна для самых маленьких-недоношенных детей. Здесь такие крохи не редкость. В настоящий момент в отделении реанимации краевого неонатльного центра семеро малышей, чей вес от 500 гр. И это не единственный аппарат в котором нуждаются младенцы. Раньше, чтобы сделать узи приходилось по долгу ждать специалиста, теперь работа ускорится в разы.



Лилия Розенбах, заведующая реанимации интенсивной терапии для новорожденных: - "Конечно лучше стало. Потому что мы можем в данный момент, каждую минуту подойти к ребенку, провести обследование, провести какую-то диагностику, либо какие то лечебные мероприятия . Для этого ребенка не нужно никуда переносить , не нужно ждать специалиста."



К выбору оборудования подходили основательно, теперь детская больница №1 единственная, где есть компаундеры - аппараты для бесконтактного смешивания лекарств. Компьютер сам определяет пропорции. Кроме того, очень скоро отделение дооснастят.



Надежда Горелик, главный врач ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1»: - "Мы еще не все получили оборудование, которое запланировано в этом году, ожидается приобретение открытой реанимационной системы, приобретение системы для фототерапии, здесь в этом непосредственно отделении."



Деньги освоили по уму. Не забыли и про оснащение автомобилей реанимации. Такое же оборудование, только меньших размеров поместили внутрь. В крае таких всего две.



Андрей Выхрестюк, заведующий краевым неонатальным центром ГБУЗ «КДКБ №1»: - "Вот наша новинка, т.е. его совсем недавно купили. Аппарат айстат. Я уже говорил, что у нас не во всех учреждениях есть. Мы приезжаем в край, этот аппарат позволяет нам контролировать основные процессы жизнедеятельности. Уровень О2, СО2, РН, т. е. Основной состав крови. Электролитный состав крови. Это очень сильно нам поможет, более качественно оказать помощь."

Обновить материально техническую базу неонатального центра, позволил национальный проект «здравоохранение». На эти цели из краевого бюджета выделили более 25 млн рублей.



Виктор Фисенко, директора департамента здравоохранения Приморского края: - "Для всех законодательство одинаковое. Поэтому мы следим, что бы своевременно были подготовлены технические задания, своевременно были подготовлены кадры в работе в оборудованием, своевременно были подготовлены помещения."



Сегодня Приморский край имеет один из самых низких показателей младенческой смертности.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]