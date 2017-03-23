«Первая» детская больница Приморья - место, где творятся чудеса

Врио вице-губернатора Приморья Виктор Фисенко проинспектировал краевую детскую клиническую больницу №1. Куратор здравоохранения региона посетил неонатальный центр, который пополнился современными инновационными приборами и аппаратами, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

В неонатальном центре главной детской больницы Приморья берутся за самые сложные, казалось бы, невозможные случаи. Очень часто пациентам от роду от нескольких часов до нескольких суток.

По словам главного врача больницы Надежды Горелик, сложнейшие операции, в том числе и хирургического профиля, новорожденным с весом чуть более килограмма здесь выполняют несколько раз в неделю. Все это благодаря новейшему оборудованию, современным технологиям и высококлассным профессионалам-врачам, которые работают в неонатальном центре.

«Наши врачи творят чудеса. Например, у маленького пациента диафрагмальная грыжа, то есть те органы, которые должны находиться в брюшной полости – печень, кишечник, находятся в плевральной полости – там, где должно находиться легкое. Задача специалистов – сделать так, чтобы все органы встали на свое место, а маленький пациент в дальнейшем развивался в соответствии с возрастом и жил полноценной жизнью», – говорит Надежда Горелик.

На службе врачей центра с начала лета – портативный аппарат для определения газового состава крови «Айстат». Его применение существенно сократило время оценки состояния новорожденного, а значит и его оперативной транспортировки даже из самого дальнего уголка Приморья.

Благодаря поддержке Губернатора края Олега Кожемяко больница получила и необходимое дорогостоящее оборудование для выхаживания крошечных пациентов. Два новейших портативных УЗИ-аппарата с набором неонатальных датчиков также высоко оценены врачами-неонатологами.

«Первая» детская больница Приморья сегодня является единственной на Дальнем Востоке клиникой, где установлены компаундеры – зарубежные аппараты, предназначенные для точного дозирования всех вводимых растворов новорожденным. В ближайшее время ожидается поступление аппаратов искусственной вентиляции легких, фототерапевтической системы для лечения желтухи у новорожденных и уникальных инкубаторов-трансформеров.

«Эти высокотехнологичные инкубаторы могут легко превращаться в открытую реанимационную систему, что позволит врачу провести операцию новорожденному ребенку прямо в инкубаторе», – говорит заведующий Краевого неонатального центра Андрей Выхрестюк.

Врио вице-губернатора оценил и оснащение реанимобилей, которые круглосуточно доставляют маленьких приморцев из любого уголка края.

«Сегодня “первая” детская краевая больница полностью оправдывает свое название. Здесь не только одно из лучших оборудований в отделении реанимации и интенсивной терапии, здесь еще и работает настоящая команда профессионалов», – отметил Виктор Фисенко.

Он подчеркнул, что службе материнства и детства в крае уделяется особое внимание. Так, только в этом году в рамках национального проекта «Здравоохранение» на создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям региону выделено более 309 миллионов рублей из федерального бюджета, из которых 154 миллиона рублей край получит в этом году.

«Средства направлены на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», – отметил врио вице-губернатора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]