Программа «Пульс»: 2019 год в медицинской летописи Приморского края
Виктор Фисенко, врио вице-губернатора Приморского края, директор департамента здравоохранения: «Мы не должны повторять чужие ошибки»
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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