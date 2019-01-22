Программа «Пульс»: Виктор Фисенко: "Приморье такого оснащения медицинским оборудованием не видело давно"

Виктор Фисенко, министр здравоохранения Приморского края

2019 год: Приморье такого оснащения медицинским оборудованием не видело давно. Это заслуга губернатора и федеральной составляющей. Оборудованием оснащены лечебные учреждения, оказывающие первичную медицинскую помощь.

Тяжелое медицинское оборудование применяется в стационарных условиях — сосудистой, онкологической программах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]