"Вести: Приморье. Интервью". Самые значимые события в сфере здравоохранения Приморья
Виктор Фисенко, заместитель председателя правительства Приморского края, министр здравоохранения Приморского края
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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