"Вести: Приморье. Интервью": Положительные тенденции в приморском здравоохранении
"Вести: Приморье. Интервью" о развитии здравоохранения в Приморье с Виктором Фисенко, врио вице-губернатора Приморского края, директором департамента здравоохранения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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