В Краевой детской клинической больницы №1 устроили настоящий праздник. «Мир без слез» благотворительный проект не только подарил малышам сказку и волшебные сундучки с карандашами и красками. На этот раз акция Банка ВТБ спасла маленькому пациенту жизнь. О чудесном спасении тяжелобольного приморского мальчика — репортаж Елены Штылиной.

Слезы радости и низкий поклон за спасенную жизнь сына! Доктора Краевой детской больницы принимают благодарность от мамы Миши Галузина.

Несколько дней назад мальчика доставили из Уссурийска во Владивосток с острой почечной недостаточностью, из-за которой у ребенка едва не отказали все органы. Его состояние ухудшались с каждой минутой и это могло обернуться трагедией. К счастью вернуть к жизни Мишу помог «MULTIFILTRATE». Высокотехнологичный аппарат недавно появился в больнице и буквально заменил ребенку почки.

Надежда Горелик, главный врач Краевой детской клинической больницы №1: - "Его задача была заменить ребенку почки на тот острый период, когда его почки не работали. На сегодняшний день аппарат отключен, он просто в режиме готовности. Главное что почки — заработали!"

Немецкий прибор, что позволяет восстанавливать работу почек — подарок благотворительного проекта «Мир без слёз». Вот уже 16 лет он помогает спасать жизни маленьких пациентов по всей России. Собственная программа Банка ВТБ держит курс на поддержку учреждений детского здравоохранения.

Виктор Фисенко, вице-губернатор Приморского края: - "У нас в этом году проходит масштабное переоснащение, в том числе и детской больницы по различным направлениям. Это касается выделения средств из регионального и федерального бюджета. Поставка от благотворительных организаций — это всегда своевременно и всегда нужно..."

В этом году банк удвоил финансовую помощь, по сравнению с прошлым годом, выделив более 75 млн рублей. На них было закуплено новое оборудование, дорогостоящие лекарства и оснащение. Так в детских больницах Владивостока уже появились аппараты для реабилитации, необходимые медицинские приборы, которые врачи выбирали сами.

Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ: - "Банк не диктует больницам что они должны приобрести и как мы видим, как данная больница приобрела именно то, что им необходимо, в чем мы воочию убедились! К примеру неделю назад мы были в Петербургской больнице и узнали, что за время нашего сотрудничества с ней через аппарат, приобретенный на средства нашего банка прошло уже 30 тысяч детей."

Полезная порция положительных эмоций рядом с героями любимых мультсериалов - сопровождает каждый праздник в рамках программы «Мир без слёз». Детский смех, музыка, разноцветные воздушные шарики и подарки — лучший рецепт от банка ВТБ!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]