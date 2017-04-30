Во Владивостоке из-за коронавируса закрыли на карантин роддом N4

Отделение гематологии Краевой клинической больницы №2 (ККБ №2) закрыто на карантин. Причина режимно-ограничительных мероприятий – выявление коронавируса у медицинской сестры отделения и девяти пациентов, с которыми она контактировала, - сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Как сообщила главный врач медучреждения Светлана Бениова, врачи и остальной медперсонал стационара переведены на режим самоизоляции.

«Помощь пациентам отделения и поступающим в экстренном порядке оказывают врачи-гематологи поликлиники ККБ №2, которые обеспечены необходимыми средствами защиты. Все необходимые препараты имеются. Все пациенты продолжают получать специфическую терапию», – обозначила она.

Подчеркивается, что плановые пациенты также будут получать медпомощь в краевом онкологическом диспансере.

Сегодня на карантин закрыт и Владивостокский родильный дом №4. Причина та же – обнаружение коронавирусной инфекции у медработника. Сейчас рожениц принимают краевой родильный дом при краевой клинической больнице №1 и Перинатальный центр.

«Пациентки, которые находились до настоящего времени в роддоме №4, здесь же и остаются. Всех рожениц обследовали на COVID-19. Те результаты большинства женщин, которые уже получены, – отрицательные. Завтра-послезавтра получим оставшиеся тесты»,– сообщила главный акушер-гинеколог минздрава Приморья Евгения Шутка, подчеркнув, что за здоровьем находящихся женщин тщательно следит медперсонал.

В региональном минздраве добавили, что в медучреждениях Приморского края в достаточном количестве имеются средства индивидуальной защиты.

«В обоих случаях у медработников заболевание протекало в легкой форме, распознать его на начальном этапе было невозможно», – уточнили в ведомстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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