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Два отделения Находкинской городской больницы закрыты на карантин

Два отделения Находкинской городской больницы закрыты на карантин

Два отделения Находкинской городской больницы – терапевтическое и хирургическое – закрыты на карантин, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Приморье. Причина – занос COVID-19 в медучреждение, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Источником заражения в обоих случая стали пациенты, также короновирус выявлен и у медработников отделения. Все они оперативно направлены в инфекционный госпиталь и получают необходимую терапию. Проводится эпидрасследование и устанавливаются контактные лица.

Работа данных отделений временно переведена в другой корпус медучреждения. Другие отделения Находкинской городской больнице работают в штатном режиме.

Ранее на станции скорой помощи в Находке была зафиксирована крупная внутрибольничная вспышка коронавируса – COVID-19 выявлен как минимум у 22 сотрудников скорой.

Напомним, с 8 мая въезд и выезд из Находкинского городского округа будет закрыт. В этом муниципалитете прирост заболевших коронавирусом превышает средний показатель по краю в два раза – COVID-19 выявлен у 135 человек. Находка на втором месте по числу заболевших после Владивостока.

Отметим, из-за заноса коронавируса в медучреждения во Владивостоке уже закрыты на карантин ВКБ № 2 (Тысячекоечная больница), а также отделение гематологии ККБД № 2 (Больницы рыбаков) и Владивостокский родильный дом № 4.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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