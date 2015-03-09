Автобусное и ж/д сообщение с Находкой будет полностью прекращено из-за закрытия города на карантин
Межмуниципальное автобусное, а также железнодорожное сообщение с Находкой будет остановлено после введения ограничений на въезд и выезд из населённого пункта. Такое решение принял губернатор Олег Кожемяко.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, в эти минуты в Находке с визитом находится глава региона Олег Кожемяко. Он озвучил решение: полностью закрыть автомобильное и железнодорожное сообщение с Находкой, все регулярные автобусные рейсы и электрички будут отменены. При этом стивидоры смогут привозить своих сотрудников на работу на служебных автобусах.
Отметим, что в Находке работают около 5000 жителей Партизанска, также сюда приезжают работники из других близлежащих населённых пунктов. И если стивидорные компании обеспечивают доставку своих работников собственным транспортом, то остальные пользуются общественным.
Напомним, с 6:00 8 мая въезд и выезд из Находкинского городского округа будет закрыт для всех, кроме отдельных категорий граждан. В этом муниципалитете прирост заболевших коронавирусом превышает средний показатель по краю в два раза – COVID-19 выявлен у 135 человек. Находка на втором месте по числу заболевших после Владивостока.
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